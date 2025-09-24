Carney viajará a Londres para reunirse con los líderes del Reino Unido, España y Australia

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro señaló que "en un panorama global rápidamente cambiante, Canadá está fortaleciendo y diversificando sus asociaciones internacionales".

"Durante su visita, Carney se reunirá con los primeros ministros del Reino Unido, Australia, Islandia y Dinamarca y con el presidente del Gobierno de España para profundizar los lazos comerciales y avanzar acciones mutuas en prioridades globales críticas, incluida una paz duradera en Europa y el Oriente Medio", añadió el comunicado.

En Londres, Carney asistirá a la cumbre Global Progress Action.

El primer ministro declaró que su Gobierno está "diversificando" sus asociaciones en el extranjero "y creando una red de fuertes conexiones globales".

Desde que llegó al poder en abril de este año en sustitución de Justin Trudeau, Carney se ha concentrado en diversificar las relaciones comerciales de Canadá ante el giro radical de las políticas de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Carney, que fue gobernador del Banco de Canadá (2008-2013) y del Banco de Inglaterra (2013-2020), ha identificado a la Unión Europea (UE) como el principal socio para romper su dependencia económica y en materia de seguridad con EE.UU., por lo que ha multiplicado sus viajes a países europeos desde abril.

El líder canadiense también realizó este mes su primera visita oficial a México para reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, un viaje centrado en la relación comercial entre los dos países y la renovación del T-MEC.