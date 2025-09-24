China afirma ser imparcial respecto a la guerra en Ucrania tras las palabras de Zelenski

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que su país siempre ha sido "abierto y transparente" con respecto a la "crisis ucraniana".

Guo aseveró que, desde el primer día de la crisis, "China ha mantenido una postura objetiva e imparcial, insistiendo en promover la paz y el diálogo".

"Todas las partes implicadas son conscientes de ello", agregó el vocero en una escueta declaración.

Zelenski pidió este martes a China y Estados Unidos, en particular, que ejerzan su influencia sobre Rusia para forzarla a un alto el fuego que ponga fin a la guerra y la invasión a su país, que ya cumplen tres años y medio, ante la incapacidad de la ONU de influir en el curso de este conflicto.

En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a este conflicto, Zelenski comenzó diciendo que China "es una nación de la que Rusia depende por completo".

"Si China de verdad quisiera parar esta guerra, podría obligar a Moscú a acabar con la invasión, porque sin China, la Rusia de Putin no es nada. Sin embargo, con mucha frecuencia China se mantiene distante y en silencio en lugar de buscar la paz", señaló.

Desde el estallido del conflicto en Ucrania, China ha mantenido una posición ambigua desde la que ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y comprensión para las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia, país con el que ha profundizado sus lazos en los últimos años.