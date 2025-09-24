Cierran escuelas y servicios públicos en archipiélago luso de Azores por huracán Gabrielle

El presidente del Ejecutivo regional, José Manuel Bolieiro, explicó hoy en una rueda de prensa que este cierre no afectará a aquellos servicios considerados "urgentes y esenciales", como los hospitales, centros de salud y servicios de protección civil.

"Debido a la aproximación del ciclón tropical Gabrielle, a partir de las 18:00 del día 25 de septiembre y hasta las 18:00 del día 26 de septiembre, serán cerrados todos los servicios y organismos públicos localizados en las islas de los grupos Occidental y Central", precisó.

En concreto, estos grupos incluyen las islas de Terceira, Graciosa, Pico, Faial, São Jorge, Flores y Corvo.

Bolieiro recalcó la importancia de "reducir la exposición al riesgo" e insistió en que la población y los visitantes presentes en las islas deben estar atentos a las comunicaciones de las autoridades.

"Para todos los residentes y visitantes y para todas las islas, se recomienda que cada uno asegure para sí mismo las mejores medidas de autoprotección", insistió.

Asimismo, sugirió "evitar traslados innecesarios", proteger puertas y ventanas y certificar que se tienen a mano los contactos de emergencias, entre otras medidas.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) puso en alerta roja este miércoles por el viento y la agitación del mar al archipiélago de las Azores, ante la aproximación del huracán Gabrielle, de categoría 3, de las cinco existentes, en la escala Saffir-Simpson.

El IPMA espera que comience a sentirse en el archipiélago al final del jueves, y que su centro pase entre las islas occidentales y centrales a menor intensidad, con la fuerza de un huracán de categoría 1.