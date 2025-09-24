Colin Farrell llega a San Sebastián para presentar 'Ballad of a small player'

Farrell fue recibido a las puertas del hotel María Cristina por decenas de admiradores que gritaban su nombre y una multitud de fotógrafos que lo esperaban apostados detrás de las vallas de seguridad.

Coincidiendo con su llegada, unos pocos metros más allá se celebraba una manifestación a favor de Palestina, que tuvo que esperar a que el actor entrara al hotel para avanzar.

Farrell posó durante unos minutos para los gráficos y entró directamente al lugar donde se alojará durante su estancia en San Sebastián.

En 'Ballad of a small player', el actor interpreta a un jugador desilusionado que encuentra en Macao (China) la redención cuando un desconocido misterioso le ofrece esperanza en medio de sus deudas y su turbulento pasado.

Dirigida por el alemán Edward Berger ('Cónclave') y con guión de Rowan Joffe y Lawrence Osborne, la película cuenta entre su reparto también a Tilda Switon y Alex Jennings, entre otros.

Tras el paso de Juliette Binoche, Angelina Jolie y Colin Farrell, el Festival de San Sebastián espera la llegada de la actriz estadounidense Jennifer Lawrence, quien recibirá el Premio Donostia a toda su carrera con apenas 35 años.