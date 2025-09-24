Condenan a doce años de prisión a un hombre por difundir pornografía infantil en Cartagena

De acuerdo con el ente acusador, en el teléfono y computador del condenado fueron hallados 71 archivos audiovisuales con menores de entre ocho y 16 años, que enviaba a otros usuarios desde un dominio digital personal en Cartagena.
El hallazgo fue posible gracias a una investigación de la Policía en coordinación con el Centro Nacional para Menores Perdidos y Explotados de Estados Unidos (Ncmec, por sus siglas en inglés).
Ballesteros, de 37 años, era conductor turístico de la ciudad caribeña de Cartagena antes de su captura en marzo de 2023 por unidades de la Policía Nacional en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, a 20 minutos de Cartagena.
Durante la captura, las autoridades incautaron los archivos con material explícito que sirvieron como prueba en su contra durante el juicio oral.
La Fiscalía informó que se trata de una condena en primera instancia, por lo que puede ser apelada por la defensa del condenado.