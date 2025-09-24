Condenan a doce años de prisión a un hombre por difundir pornografía infantil en Cartagena

Bogotá, 24 sep (EFE).- Un juez penal de Cartagena condenó a doce años de prisión al ciudadano Adonáis José Ballesteros por el delito de pornografía con personas menores de edad, tras comprobarse que almacenaba y difundía videos de niños, niñas y adolescentes siendo explotados sexualmente, informó este miércoles la Fiscalía colombiana.