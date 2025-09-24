Cuba denuncia el "irrespeto" de Israel por sus ataques contra la Flotilla humanitaria

"Denunciamos los continuos ataques de Israel a la Flotilla de la Libertad que se dirige a Gaza, mientras transitan por aguas internacionales", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

El canciller cubano recalcó que "esas acciones del régimen sionista demuestran su total irrespeto y transgresión del Derecho Internacional".

Los organizadores de la Flotilla Global Summud informaron el martes por redes sociales de al menos 13 explosiones y del vuelo de más de 15 drones "no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones".

Asimismo, dijeron que se trataba de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y que la presencia de drones busca "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".

La Flotilla, integrada por 51 barcos que zarparon desde costas de España, Túnez e Italia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza, realizó este miércoles su navegación "en alerta" hacia la franja palestina tras denunciar "al menos 13 explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones", en su travesía durante la noche del martes.

El Ministerio de Exteriores israelí advirtió este miércoles al grupo de embarcaciones de que no permitirá el ingreso de barcos "en zonas de combate activas" ni "la violación de un bloqueo naval legal".

Anteriormente había señalado a la misión naval que debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente en el territorio palestino.

En la última semana, Israel ha vinculado integrantes de la Flotilla Sumud -que componen más de 500 voluntarios de cuarenta nacionalidades- al grupo islamista Hamás, y aseguró que reciben "abiertamente" apoyo por su parte.

La integrantes de la Flotilla han considerado que cualquier ataque contra su misión constituiría "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", y "violaría" las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que exigen a Israel permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.