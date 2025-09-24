Demócratas exigen explicaciones a la FCC tras suspensión temporal de 'Jimmy Kimmel Live!'

El escrito, que describe este episodio como un "ataque deliberado y sin precedentes a la libertad de prensa y a la Primera Enmienda" de la Constitución de EE.UU., cuestiona el papel de la FCC bajo la dirección de Carr por supuestas presiones e intimidaciones a cadenas televisivas para censurar contenidos críticos hacia el Gobierno.

"La decisión de ABC, el 17 de septiembre de 2025, de retirar el programa de Jimmy Kimmel tras sus amenazas implícitas de revocar su licencia de emisión representa un peligroso punto de inflexión para la libertad de expresión en Estados Unidos", se lee en la carta firmada por los senadores Adam Schiff, Richard Blumenthal, Angela Alsobrooks y Chris Van Hollen, entre otros.

La suspensión indefinida fue anunciada la semana pasada por ABC, una cadena gestionada por Disney, apenas unas horas después de que Carr amenazara en un pódcast con tomar medidas contra el canal, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no 'castigaban' a Kimmel.

Disney retiró el programa de conductor del aire después de que los operadores Nexstar y Sinclair anunciaran que no lo emitirían en sus respectivos mercados debido a los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.

El programa regresó a la programación este martes, pero tanto Nexstar como Sinclair mantuvieron la decisión de no transmitirlo en sus canales, lo que provocó que al menos un 25 % de los espectadores estadounidenses no tuvieran acceso al programa.

Por su parte, Carr negó haber tenido algo que ver con la suspensión de Kimmel, y aseguró su cancelación tampoco estaba relacionada a nivel federal.

"La autoridad reguladora de la FCC sobre las licencias de radiodifusión nunca tuvo la intención de servir como arma para silenciar las críticas ni castigar los comentarios satíricos. La misión de su agencia es servir al interés público, no actuar como un brazo ejecutor para imponer represalias políticas contra los medios de comunicación que desagradan a quienes ostentan el poder", explica la carta.

Entre las preguntas planteadas por los senadores, se pide a la FCC que aclare si hubo comunicaciones con ejecutivos de ABC o Disney sobre la cancelación de 'Jimmy Kimmel Live!' y si se discutieron posibles represalias por emitir contenidos críticos al gobierno.

También solicitan detalles sobre cualquier contacto con la Casa Blanca, el fundamento legal para sancionar contenido satírico, posibles investigaciones abiertas contra programas de comedia política, y si la agencia consultó con el Departamento de Justicia.

Además, exigen saber cómo justifica la FCC sus amenazas a licencias de emisión, si reconoce el riesgo de censura indirecta, y qué medidas tomará para proteger la libertad de expresión en los medios.