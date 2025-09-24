Díaz Yanes presenta en San Sebastián un filme sobre la ETA que socializó el sufrimiento

Díaz Yanes ha abordado con el "mayor respeto para no meter la pata en cuestiones esenciales" un filme que llegará a Netflix el 17 de octubre y que participa fuera de concurso en al festival español.

Protagonizada por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil, el director ha condensado en el personaje de la joven infiltrada en ETA la labor que agentes de la Guardia Civil desarrollaron clandestinamente en las filas de la organización y que desembocó en la operación Santuario, uno de los mayores hitos de la lucha contra la banda terrorista.

Se saldó con la incautación de un importantísimo arsenal y la detención de 24 personas, entre ellos el entonces máximo jefe de ETA, Mikel Albisu, conocido como Mikel 'Antza' y su pareja sentimental, Marisol Iparragirre, 'Anboto'.

Ariadna Gil es la 'Anboto' de 'Un fantasma en la batalla', parte del triángulo femenino que tiene a Susana Abaitua como la guardia infiltrada y a Iraia Elias como la miembro de ETA de la que la agente se sirve para introducirse en la organización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Amaia, el personaje de Susana es una creación bastante libre mía, el de Iraria también lo inventé, pero con cosas de militantes clandestinas que conocía, y el de Ariadna es bastante real", explicó en rueda de prensa Díaz Yanes, que con el teniente coronel de pasado oscuro que interpreta Andrés Gertrúdix ha trazado una mezcla de realidad y ficción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un año separa este filme de 'La infiltrada', el protagonizado por Carolina Yuste y dirigido por Arantxa Etxebarria, con una historia muy parecida y que se llevó dos Goya y cuatro Premios Platinos -entre ellos el del Público a mejor película-.

Las similitudes son inevitables no solo por la historia que aborda, sino porque hay una coincidencia de espacio temporal en la primera parte del filme.

"Los que hicieron 'La infiltrada' son todos amigos, los actores, la directora. Es una gran película, así lo ha pensado el público y ahí están todos los premios. Ahora nos toca a nosotros", destacó el cineasta madrileño, al que le gustan los filmes irlandeses sobre el IRA y las películas de espías, y que siempre había querido hacer un largometraje sobre ETA.

'Un fantasma en la batalla' recuerda muchos crímenes de la banda con imágenes reales, unos cometidos antes y otros después de la tregua de 1998, rota en el año 2000, que Díaz Yanes elude en su historia.

"La tregua estaba en el guión y está rodada, pero paraba mucho la película y salió del montaje. Había que explicar mucho además y no tenía impacto en los personajes", precisó el realizador, cuyo objetivo es que la película, al distribuirla Netflix, se entienda fuera de España.

Todos los actores afrontaron su trabajo como un reto. Susana Abaitua "desde la igualdad real" sin pensar en el sexo de su personaje. Iraia Elias, intentado "no crear una caricatura" y Ariadna Gil, "de una forma natural, sin subrayados", como entiende que son los personajes de Díaz Yanes.

"Se han hecho y se van a seguir haciendo muchas películas sobre ETA", manifestó el director, a lo que Raúl Arévalo agregó que es necesario quitarse el "estigma" para seguir contado este tipo de historias, "porque contar bien las historias, sana".