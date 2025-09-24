Dos empleados del Consorcio del Oleoducto del Caspio heridos en ataque en Novorossíisk

"La labor de la oficina quedó temporalmente paralizada, el personal fue evacuado", señaló el COC en un comunicado.

Previamente, las autoridades de la ciudad informaron de un ataque con drones ucranianos que dejó al menos dos muertos y seis heridos, y obligó a declarar el estado de emergencia.

"Esta tarde, Novorossíysk sufrió un terrible ataque del régimen de Kiev. Unos drones atacaron el centro de la ciudad a plena luz del día. Lamentablemente, hay víctimas", escribió en Telegram el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

Kondrátiev precisó que, según datos preliminares, "se sabe de dos muertos y tres heridos".

Más tarde, un gabinete de emergencias creado en el lugar del suceso elevó a seis el número de los heridos, entre ellos, un menor de edad.

Además, cinco edificios residenciales y un hotel recibieron daños a causa del ataque.

"Pido a los residentes de Novorossíisk mantener la calma, tomar medias de seguridad y, de ser posible, permanecer en casa", agregó el gobernador.

Según Kondrátiev, las defensas antiaéreas continuaban repeliendo el ataque enemigo.

En febrero y marzo de 2025 una estación de bombeo de la COC fue golpeada por Ucrania en dos ocasiones.

Se trata de 'Kropótskinskaya', una estación situada a 200 kilómetros al sur de la ciudad rusa de Rostov del Don, y que es una de las más potentes a lo largo del oleoducto terrestre entre Tenguiz (Kazajistán) y el puerto ruso de Novorossiisk, en el mar Negro.

El oleoducto, de 1.551 kilómetros, transporta hasta dos tercios de la exportaciones de crudo de Kazajistán, así como el petróleo de yacimientos rusos en la zona del Caspio.