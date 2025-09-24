Drones ucranianos alcanzan nuevamente la planta petroquímica rusa de Salavat

"Este miércoles por la mañana Gazprom Neftekhim Salavat fue sometida a un nuevo ataque terrorista con drones. Estamos evaluando los daños", escribió Jabírov en su canal de Telegram,

Agregó que los servicios de emergencia "adoptan medidas para sofocar el incendio".

Es la segunda vez en una semana que la planta de la ciudad de Salavat es atacada por drones ucranianos.

En pasado día 18 dos aparatos no tripulados impactaron contra su instalaciones sin causar víctimas, pero sí un gran incendio.

Salavat se encuentra junto a los montes Urales, a unos 1.200 kilómetros al este de Moscú y a 160 al sur de Ufá, la capital de Bashkiria.

Drones ucranianos atacaron también instalaciones energéticas en la región de Volgogrado, informó el gobernador de esa entidad federada, Andréi Bocharov, en su canal de Telegram.

Según la máxima autoridad regional, el ataque fue rechazado por las defensas antiaéreas y no ocasionó víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que entre la las 23.00 de ayer y las 07.00 de hoy (GMT+3) fueron derribados 70 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, la anexionada península de Crimea y las aguas del mar Negro.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructuras energéticas de Rusia, en particular contra las del sector petrolero, para intentar mermar los suministros de combustible al Ejército y socavar uno de los pilares de la economía rusa.