Dua Lipa niega que despidiera a su agente y critica al tabloide británico que lo publicó

Al mismo tiempo, se desmarcó de "las acciones de David Levy", que no forma parte de su equipo desde principios de año, así como de las de "otros ejecutivos musicales", aunque no detalló a qué actos específicos se refiere.

"No apruebo las acciones de David Levy ni de otros ejecutivos musicales hacia un artista que dice su verdad", señaló la cantante, que añadió que tampoco podía "ignorar cómo se ha tratado este asunto en la prensa".

"No solo era una noticia completamente falsa (el despido), sino que el lenguaje utilizado por el 'Daily Mail' ha sido deliberadamente provocador, elaborado exclusivamente para atraer visitas y claramente diseñado para alimentar la división en internet", relató la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

El medio británico, que citó "fuentes de la industria musical", publicó que la cantante, que es abiertamente propalestina, no vio con buenos ojos que Levy, al que erróneamente describió como su representante, se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés; que asumió que era partidario de la guerra en Gaza y que pidió a la empresa que la representa que le adjudicara otro agente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, en un comunicado remitido a la BBC, la agencia WME remarcó que Levy hace tiempo que no trabaja para Lipa y calificó de "categóricamente falsos" los reportes sobre su supuesto despido "por sus ideas políticas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

WME explicó que, si bien este profesional "jugó un papel" en los inicios de la cantante, dejó el equipo en 2019 y hasta principios de este año tenía solo "un rol de asesoramiento", mientras que desde 2022 el padre de la artista, Dukagjin Lipa, es su mánager principal.

David Levy, que estuvo asociado a la agencia británica William Morris Endeavor (WME), supuestamente firmó una carta dirigida al director de Glastonbury, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonaran el festival debido a la acusación de que supuestamente hicieron apología del grupo terrorista libanés Hizbulá en un concierto.