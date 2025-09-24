El arquitecto chino Kongjian Yu muere en un accidente aéreo en Brasil

Yu viajaba en una avioneta en compañía del documentalista Luiz Ferraz, el director de fotografía Rubens Crispin Jr y el piloto Marcelo Pereira de Barros, que también fallecieron en el accidente, según informaciones de Olé Produções.

La avioneta se estrelló en una hacienda en una zona rural del municipio de Aquidauana, en la región del Pantanal, en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia y Paraguay, según confirmaron los Bomberos y la Policía Civil.

Yu era profesor de la Universidad de Pekín y director del estudio Turenscape, uno de los mayores del mundo en arquitectura paisajística.

El arquitecto viajó a Brasil para participar en la Conferencia Internacional del Consejo de Arquitectura y Urbanismo (CAU) de Brasil 2025, celebrada en Brasilia a comienzos de septiembre, y la semana pasada acudió a la Bienal de São Paulo, según informaciones del CAU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El arquitecto había viajado al Pantanal para conocer la región y para grabar material documental junto a los cineastas brasileños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Yu fue el creador del concepto de "ciudades esponja", aplicado en más de mil proyectos en 250 ciudades, diseñado para absorber grandes volúmenes de agua y mitigar los efectos de las inundaciones urbanas.

También fue consultor del Gobierno chino y proyectó obras en más de 70 ciudades.