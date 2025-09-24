El BCE recomienda tener efectivo en casa para situaciones de crisis como el apagón

Los economistas del BCE Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez destacan en un artículo del próximo boletín económico del BCE, publicado este miércoles, que es importante tener efectivo en casa para situaciones de crisis como el apagón u otras como la invasión de Rusia a Ucrania.

"El efectivo es un componente crítico de la preparación nacional ante crisis", dice el BCE.

"Los bancos centrales, ministerios de Finanzas y agencias de protección civil en numerosos países recomiendan ahora que los hogares mantengan efectivo en caja para varios días para compras esenciales", enfatiza el BCE.

Por ejemplo, las autoridades en Holanda, Austria y Finlandia sugieren mantener cantidades entre 70 y 100 euros por cada miembro del hogar o suficientes para cubrir necesidades esenciales durante unas 72 horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los economistas del BCE no recomiendan cifras concretas pero avalan las recomendaciones de las autoridades de estos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Faella y Zamora-Pérez observaron que la demanda de efectivo del público aumentó mucho durante crisis importantes como la crisis financiera global en 2008, la de endeudamiento soberano en Grecia en 2014 y 2015, el estallido de la pandemia de la covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, debido al temor a ciberataques rusos a infraestructuras digitales, y el apagón en la península Ibérica.

Los economistas del BCE analizan en el artículo la importancia del efectivo en euros durante crisis importantes y destacan "el valor único del efectivo como activo refugio e instrumento de pago de contingencia esencial para emergencias".

El uso diario del efectivo en transacciones es sólo una parte de la historia detrás de la demanda de efectivo, según los economistas del BCE.

A su vez, el BCE enfatiza que es obligación de los bancos garantizar el acceso al dinero efectivo.

Este acceso es más complicado en un momento en que los bancos cierran sucursales bancarias y reducen el número de cajeros automáticos.

El Banco Nacional Austríaco ha instalado cajeros automáticos en zonas rurales para garantizar que todo el mundo tenga acceso al efectivo en Austria pero se trata de una excepción ya que es una responsabilidad de los bancos.

El apagón mostró la importancia del efectivo en un momento en el que las infraestructuras digitales no funcionaron.

El gasto con tarjeta se redujo en la España peninsular entre un 41 y 42 % en comparación con las regiones no afectadas o con niveles normales.

El gasto nacional en comercio electrónico cayó un 54 %, lo que contribuyó a una caída del 34 % en todo el consumo español aquel día, según datos de CaixaBank Research y BBVA Research, que recoge el BCE.

Muchas terminales de puntos de venta, cajeros automáticos, monederos en teléfonos móviles, incluidos servicios como Bizum, no funcionaron durante horas y se restauraron completamente a la mañana siguiente.

La pérdida directa de producto interior bruto (PIB) se sitúa entre 400 y 1.600 millones de euros, según cifras del estudio del BCE.

"Este acontecimiento transformó al efectivo de una opción de pago entre muchas en el único modo de pago para muchos de los que lo tenían o pudieron acceder a él", según el BCE.

La retirada de efectivo de los cajeros automáticos se desplomó el día del apagón en las zonas afectadas en España, pero subió ese día en las zonas que no estaban afectadas, por precaución, y también los días posteriores al apagón en las zonas afectadas.

Un 39 % de los españoles mantenía reservas de efectivo en casa como precaución lo que les permitió poder pagar, según datos del BCE.

La continúa demanda de efectivo pese a la proliferación de las alternativas de pago digital sugiere su gran utilidad y que no es posible reemplazarlo de forma completamente idéntica.