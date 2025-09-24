Mundo

El canciller de Cuba resalta la "fructífera" reunión con Serguéi Lavrov en Naciones Unidas

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó este miércoles la "fructífera" reunión que mantuvo este miércoles con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, en el contexto de la Asamblea General de la ONU, que se desarrolla esta semana en Nueva York.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 19:55
Rodríguez destacó en redes sociales la "positiva visión de Cuba sobre los resultados de los consensos alcanzados entre los presidentes de ambos países, que deben contribuir a seguir desarrollando vínculos bilaterales multifacéticos".

El pasado mayo, el titular de Exteriores resaltó el interés del Ejecutivo insular de continuar fortaleciendo la cooperación con Rusia en diversos sectores y ampliar las relaciones comerciales y económicas, financieras y en materia de inversiones, en un intercambio de mensajes con Lavrov por el aniversario 65 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Moscú y La Habana.

Por parte, Lavrov subrayó que Rusia "contempla a Cuba como un fiable socio estratégico y aliado en América Latina", y expresó la disposición de "continuar el trabajo conjunto en los espacios internacionales y regionales con el fin de garantizar condiciones propicias para el desarrollo de ambos Estados y el fortalecimiento de la estabilidad y seguridad globales".

Cuba y Rusia han impulsado en los últimos años su relación bilateral y aún más actualmente, cuando la isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de bienes básicos y una espiral inflacionaria, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción y las recurrentes fallas de su sistema eléctrico.

