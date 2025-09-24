El colectivo de arte digital teamLab presenta su nuevo y mayor museo en Japón, Biovortex

El centro permanente se ubica en la turística ciudad de Kioto y lleva por primera vez hasta Japón la Massless Amorphous Sculpture (Escultura amorfa sin masa), una inmensa mole flotante que surge de un mar de espumas inspirada en las reflexiones del grupo sobre fenómenos ambientales.

Entre otras de las más de 50 obras que compondrán el museo, destacadas en un pase de prensa exclusivo antes de su apertura al público el próximo 7 de octubre, también está 'Morphing Continuum' (Continuum en transformación), una pieza inmersiva cuyo elemento central son esferas en movimiento que buscan hacer reflexionar sobre la trascendencia de la materia y la ambigüedad de la existencia en solitario y como conjunto.

'The Eternal Universe of Words' (El Universo Eterno de las Palabras) es una obra diseñada para contemplarse tumbado o sentado, en estado de relajación. La instalación es una proyección caligráfica en la que el fluir de la escritura en el espacio resuena sonoramente en el ambiente, generando un canto continuo.

Creada para la exposición Prayer (Plegaria), se exhibió en privado entre finales de abril y mayo de 2021 cuando aún estaba vigente en el país el estado de emergencia por la pandemia de covid-19.

Entre otros atractivos inéditos se encuentra también el Athletics Forest (Bosque de atletismo), un espacio multidimensional "físicamente desafiante", como lo califica el grupo, que cambia con la presencia del movimiento del cuerpo humano, un elemento inmersivo inherente a la obra del colectivo teamLab.

Las autoridades de Kioto han dado la bienvenida al nuevo museo, que esperan que contribuya a traer "aire fresco" a la históricamente multicultural zona sureste de la ciudad y que contribuya a revitalizar la urbe, más conocida por sus templos y atractivos tradicionales.