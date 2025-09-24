El DAX 40 de Fráncfort gana 0,23 % pese a la caída de la confianza empresarial en Alemania

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,23 %, hasta 23.666,81 puntos.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania que elabora el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) bajó en septiembre hasta 87,7 puntos, desde los 88,9 puntos revisados de agosto, porque apenas se prevé una recuperación de la economía alemana.

Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin dijeron que investigan el balance de 2024 de Gerresheimer porque hay indicios concretos de que ha violado las normas contables.

Las acciones de Gerresheimer se desplomaron al cierre de la negociación un 15,4 %, hasta 36,20 euros, en el índice de empresas medianas MDAX de la Bolsa de Fráncfort.

En algunos momentos de la negociación bursátil el precio de las acciones de Gerresheimer llegó a caer hasta unos 26,50 euros.

La BaFin ha iniciado esta investigación porque Gerresheimer supuestamente incluyó en el balance ingresos por facturación de algunos contratos con clientes, aunque todavía no había realizado las ventas.

Se trata de contratos por valor de una cifra baja de dos dígitos de millones de euros en una facturación anual total de unos 2.000 millones de euros.

En el selectivo, Commerzbank ganó un 4,4 %, hasta 32,47 euros, después de comenzar a recomprar acciones por valor de hasta 1.000 millones de euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall avanzó un 3,5 %, hasta 1.978,50 euros, ante la falta de disposición a negociar de Moscú y sus violaciones del espacio aéreo de países de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó el martes un giro radical e inesperado al instar a Ucrania a luchar hasta recuperar los territorios ocupados por Rusia.

La farmacéutica Merck bajó un 2,7 %, hasta 108,15 euros, y el fabricante de sabores y olores Symrise cayó un 1,7 %, hasta 74,40 euros.

El distribuidor de químicos Brenntag perdió un 0,2 %, hasta 40,24 euros, después de que Deutsche Bank realizara comentarios escépticos sobre el sector químico.