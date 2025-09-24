El empresario mexicano Fernando Chico Pardo compra el 25 % de Banamex a Citi

La transacción, que está sujeta a condiciones de cierre habituales y a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas, se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026, según detalló Citi en un comunicado.

La participación del octavo hombre más acaudalado del país marca un nuevo capítulo en la venta del banco mexicano, luego de la separación de Citigroup, anunciada en enero de 2022.

La entrada de Chico Pardo, fundador de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y presidente del fondo de inversión Promecap, es vista por el banco como una señal de confianza en el futuro de Banamex.

“Estamos muy entusiasmados con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y Banamex”, dijo Manuel Romo, director general de la institución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El empresario “conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”, añadió el directivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Chico Pardo destacó la relevancia histórica del banco fundado en 1884 y su papel en el desarrollo del país.

“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor”, expresó.

El empresario añadió que su inversión tiene como objetivo acelerar la transformación digital y el crecimiento de la entidad.

“Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial”, señaló.

La compra del 25 % se enmarca en el proceso de desinversión de Citi en Banamex, anunciado en 2022, cuando el banco estadounidense informó que pondría a la venta su filial mexicana como parte de su estrategia global de simplificación de negocios.

Tras el fracaso de las negociaciones de venta directa con Grupo México, Citi confirmó que optaría por sacar Banamex a bolsa a través de una oferta pública inicial (OPI).

En ese contexto, la operación con Chico Pardo no sustituye la OPI, sino que la complementa, de acuerdo a la firma estadounidense.

Citi reiteró este miércoles que “cualquier decisión relacionada sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias”.

Banamex, uno de los bancos más antiguos y emblemáticos de México, cuenta con más de 1.200 sucursales y cerca de 12 millones de clientes.