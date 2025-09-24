El euro baja tras el descenso de la confianza empresarial en Alemania septiembre

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1739 dólares, frente a los 1,1797 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1756 dólares.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania que elabora el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) bajó en septiembre hasta 87,7 puntos, desde los 88,9 puntos revisados de agosto.

Además, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, no garantizó el martes más recortes de los tipos de interés porque hay riesgos inflacionistas a corto plazo pese a que el mercado laboral se debilita.

Los mercados mantienen sus pronósticos de que la Fed reducirá el precio del dinero en sus dos próximas reuniones este año de forma moderada.

La Fed recortó sus tasas de interés la semana pasada en un cuarto de punto porcentual, hasta un rango entre el 4 y el 4,25 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1730 y 1,1815 dólares.