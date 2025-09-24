El Festival de Cannes despide a Claudia Cardinale: "La hemos admirado infinitamente"

"En el momento de este último viaje le decimos una vez más a Claudia Cardinale que la hemos admirado infinitamente a lo largo del camino y cuánto la vamos a echar de menos", señaló el certamen que entrega la Palma de Oro.

Fue una "italiana aventurera, libre y ardiente", destacó el festival en una publicación en la red social Instagram, que se ganó los corazones de los amantes del cine película tras película —cerca de 150 en el conjunto de su carrera— y lo hizo "siempre con su alegría y audacia radiantes".

El festival que se celebra en la Costa Azul francesa señaló también que "La chica de la maleta" (una referencia a la película homónima de 1961 que Cardinale protagonizó a las órdenes de Valerio Zurlini) dio "la vuelta al mundo", conquistando cámaras y pantallas en Europa y en Hollywood, pero también en lugares como América del Sur, Canadá, Australia o Rusia.

"Rió, cantó, bailó, amó, actuó ante las cámaras de los más grandes: Abel Gance, Werner Herzog, Blake Edwards, Sergio Leone, Jerzy Skolimowski, Henri Verneuil, Manoel de Oliveira, y tantos otros. Y, por supuesto, en 'Ocho y medio', de Fellini, en 'El gatopardo', de Visconti, Palma de Oro en 1963", agregó el certamen, que acompañó sus palabras con imágenes de los pasos de Cardinale por la playa de la Croisette.

Cardinale, que además de la italiana tenía tambiénnacionalidad francesa, falleció este martes al sur de París, en la localidad de Nemours, donde residía.

Desde Francia los homenajes han sido múltiples, como la despedida del presidente, Emmanuel Macron, que aseguró que "los franceses llevarán en su corazón siempre a esta estrella italiana y mundial, en la eternidad del cine".

"Encarnaba una libertad, una mirada, un talento que tanto añadió a las obras de los más grandes, de Roma a Hollywood y a París", indicó Macron en su cuenta de X.

La ministra de Cultura francesa en funciones, Rachida Dati, también eligió esa red social para despedir a una figura cuya "mirada, su voz y su aura vivirán para siempre en la historia del cine".

Otra figura que se sumó a los tributos fue la directora de la Unesco, la francesa Audrey Azoulay, cuya organización tiene sede en París.

"Rindo homenaje a la memoria de Claudia Cardinale, cuya mirada mundialmente famosa se posaba con lucidez y generosidad sobre el mundo, ella que había elegido a la Unesco para apoyar la educación de las niñas y las mujeres", recordó Azoulay.