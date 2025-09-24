El Gobierno niega que detención de ex "zar" antidrogas de Evo Morales tenga fin "político"

El ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, confirmó en una rueda de prensa que Cáceres fue detenido en la víspera después de que la fuerza antinarcóticos encontró y destruyó un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína en un terreno que pertenece al exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.

"Este tema no tiene ningún fin político. Esta operación surge a partir de la información que recibe la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), de un operativo planificado que se realiza", sostuvo Ríos.

También afirmó que "la justicia será la que determine si hay algún grado de participación o responsabilidad de Felipe Cáceres sobre este laboratorio que se ha identificado dentro de su predio".

La operación en la que el exviceministro fue aprehendido se efectuó el martes en la madrugada en el municipio de Puerto Villarroel, en la zona central del Trópico de Cochabamba, una de las principales áreas productoras de hojas de coca en Bolivia y el bastión sindical y político del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Ríos mencionó que "a 600 metros" de donde fue hallado el laboratorio funcionaba una empresa de materiales áridos para construcción de propiedad de Cáceres, quien también manifestó "ser propietario del terreno", por lo que la Fiscalía determinó que el exviceministro sea aprehendido.

"El derecho propietario y la vinculación de Felipe Cáceres se encuentra en un proceso de investigación. En ningún momento se ha determinado en la exposición que he realizado que él sea dueño de este laboratorio", aclaró.

El ministro agregó que se aguarda la audiencia cautelar que definirá la situación jurídica de Cáceres.

En la mañana, el expresidente Morales dijo a la radio cocalera Kawsachun Coca que la detención de su exviceministro fue algo que "ha sido bien preparado, bien montado".

"La gente del Gobierno me informa que hay un plan para sembrar con pruebas (y detener) a la gente cercana a Evo Morales", remarcó el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que está distanciado del Gobierno de Arce.

Morales explicó que su exviceministro compró dos hectáreas de terreno en una zona despoblada para montar una fábrica de áridos y cuestionó que el operativo antidroga se haya realizado en la madrugada sin más detenidos que Cáceres.

El laboratorio de droga "no estaba dentro de las dos hectáreas, (sino) lejos de las dos hectáreas" y las imágenes "no son fotografías del lugar, son otras, de otro lugar", aseguró el exgobernante.

Por su parte, Ríos insistió en que "este tema no es político, la Felcn ha cumplido con su trabajo, los delitos son personales y la justicia va a determinar y esclarecer este tema en función a todos los elementos descritos".

"No es momento para nerviosismos, o acusaciones, sino para esperar los resultados de la investigación y de lo que determine la justicia", agregó.

El cocalero Felipe Cáceres fue alcalde de la localidad de Villa Tunari, también en el Trópico de Cochabamba, y durante los casi catorce años de Gobierno de Morales ejerció como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, cartera de la que depende la lucha antidrogas en Bolivia.