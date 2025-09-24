El Gobierno taiwanés pide investigar inundaciones que dejaron 14 muertos tras tifón Ragasa

En declaraciones recogidas por medios locales, el primer ministro isleño, Cho Jung-tai, subrayó desde el lugar del suceso que lo más urgente ahora es "restablecer contacto" con las 124 personas que continúan desaparecidas en Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.

El funcionario también aseguró que debe esclarecerse por qué las órdenes de evacuación "no se cumplieron plenamente", y recalcó que el Gobierno central llevaba monitoreando el lago desde el pasado 26 de julio.

"Sin embargo, en esta ocasión la evacuación claramente no se ejecutó por completo. No se trata de buscar culpables, sino de entender las razones", afirmó Cho, según la agencia de noticias CNA.

El primer ministro prometió que el Ejecutivo prestará la asistencia necesaria a las víctimas y brindará "apoyo integral" a la población y a los sectores productivos, y agregó que el presidente, William Lai, había ordenado a las fuerzas armadas entrar en la zona para colaborar en las labores de rescate.

Según las autoridades locales, el desbordamiento del lago se produjo entre las 14:50 y 16:30 horas (06:50 y 08:30 GMT) del martes, cuando la presa natural del afluente del arroyo Matai’an cedió y liberó un gran caudal de agua cargada de lodo y escombros.

La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta el nivel de los tejados en algunas zonas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramándose a tejados y vehículos para esperar auxilio mientras el agua cubría amplias áreas del municipio.

Horas antes, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido en una reunión que el lago natural del arroyo, situado en la vecina localidad de Wanrong, podría desbordarse, lo que llevó a ordenar evacuaciones, limpiar el cauce y reforzar la vigilancia.

El condado de Hualien se encuentra entre los más golpeados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.