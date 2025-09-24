El huracán Gabrielle se debilita mientras el NHC vigila dos sistemas con dirección a EEUU

El organismo estadounidense afirmó que "Gabrielle continúa mostrando signos de un debilitamiento gradual" en el último informe, que lo ubicó a 1.200 millas o 1.935 kilómetros al oeste de las Azores, región autónoma de Portugal.

El fenómeno, que surgió hace una semana como tormenta tropical, presenta vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora o 175 kilómetros por hora con un desplazamiento de 25 millas por hora a 41 kilómetros por hora.

Aunque este ciclón no tocará tierra estadounidense, el NHC avisó que "las marejadas generadas por Gabrielle continuarán afectando las Bermudas durante los próximos dos días, y la costa este de los Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte y el Atlántico de Canadá durante el próximo día más o menos".

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes vigila dos sistemas con posibilidad de impactar a Estados Unidos, uno en el Mar Caribe del este con un 80 % de probabilidades de convertirse un ciclón dentro de los próximos siete días, y otro en el Atlántico central con una probabilidad del 90 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primero causará desde este miércoles lluvias y vientos en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y República Dominicana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta ahora se han registrado siete ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin y Gabrielle, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.