El ICE detiene en Miami a Dimitri Vorbe, uno de los magnates más poderosos de Haití

Miami, 24 sep (EFE).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo en Florida a Dimitri Vorbe, uno de los magnates más poderosos de Haití, donde era un conocido opositor del presidente Jovenel Moïse, asesinado en 2021.