El jefe del Ejército israelí pide a los gazatíes que se rebelen contra Hamás

Jerusalén, 24 de sep (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, pidió este miércoles a los gazatíes, en una visita al sur de la ciudad de Gaza, que se rebelen contra la organización islamista Hamás, "responsable de su sufrimiento", mientras en las últimas horas las bombas del Ejército israelí han matado a más de 80 palestinos en el enclave, según medios árabes.