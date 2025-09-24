El Kremlin duda que prorrusos opuestos a Sandu tengan voz y voto en legislativas moldavas

"Sabemos que la parte de la población que apoya el rumbo occidental del país tendrá la oportunidad de expresar su opinión en las elecciones y ejercer su derecho a voto. También sabemos que a la parte de la población que está a favor de desarrollar buenas relaciones, incluido con nuestro país, se le negará en gran medida el derecho a votar", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Rusia criticó previamente la apertura de tan solo dos colegios electorales en territorio de su país para la votación de los miembros de la diáspora moldava, que Moscú estima en cerca de medio millón de personas.

Las autoridades rusas también criticaron la reducción de centros de votación en la región separatista moldava de Transnistria, donde Rusia tiene desplegado un contingente militar.

El portavoz del Kremlin aseguró que "no se trata de que Rusia intente ejercer influencia, se trata del descontento de una gran parte de la población moldava porque no se le da el derecho a expresar su opinión".

El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) afirmó este martes que "Europa se prepara para ocupar Moldavia" y que actualmente unidades de países de la OTAN "se concentran en Rumanía cerca de las fronteras moldavas".

En el Gobierno moldavo rechazaron las declaraciones rusas, que tacharon de una "falsificación" en vísperas de las elecciones del 28 de septiembre.

"Tienen un solo objetivo: intimidar a la gente y socavar la confianza en el camino europeo de desarrollo del país", aseguró Daniel Voda, portavoz gubernamental.

Las fuerzas de seguridad moldavas informaron esta semana de más de 250 registros practicados en varias localidades del país en el marco de una causa penal por preparativos de "disturbios masivos y desestabilizaciones, coordinada desde la Federación Rusa por elementos criminales".

Por su parte, la oposición moldava informó de que miembros de las fuerzas de seguridad visitaron a figuras críticas con el Gobierno europeísta en el norte del país.

Según el socialista Ígor Dodon, líder de la oposición prorrusa del país, las autoridades buscan "intimidar y acallar" a sus críticos para garantizar la victoria del partido gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS).