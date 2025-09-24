El Kremlin replica a Trump y dice que Rusia es un verdadero oso y "no hay osos de papel"

"Rusia no es en ningún caso un tigre. En general a Rusia se le asocia con un oso. No hay osos de papel y Rusia es un auténtico oso", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con la emisora RBC.

Peskov respondió así a la publicación de Trump en Social Truth en la que afirmó que "Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", dejando a los rusos como "un tigre de papel".

Recordó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha dicho en reiteradas ocasiones que el Ejército ruso avanza "con mucho cuidado para minimizar las bajas".

"Son acciones muy sopesadas", subrayó Peskov, que añadió que "es mejor extenderlas en el tiempo que darse prisa (...) y elevar el número de muertos".

Sobre las palabras de Trump acerca de que los ucranianos con el apoyo de Europa pueden recuperar su territorio, Peskov señaló que "la dinámica de lo que ocurre en el frente muestra a todos, incluso a un especialista de baja cualificación, el estado real de cosas".

"Nuestra tropas avanzan con seguridad en toda la línea del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren grandes bajas", insistió.

Peskov advirtió que "para aquellos que no quieren negociar hoy, la situación será mucho peor mañana y pasado mañana".