El Kremlin responde a Trump que la economía rusa es estable y predecible

"La situación de la economía rusa es evidente y demuestra de modo elocuente que pese a todas las sanciones ilegales, decena de miles de sanciones impuestas contra nuestro país, nuestra economía conserva absolutamente su estabilidad, su predictibilidad", aseguró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que en la actualidad la economía rusa "satisface completamente las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, que continúan la operación militar especial" en Ucrania, y a la vez mantiene su "orientación social".

"El Estado cumple y planifica con años de antelación sus compromisos sociales ante la población", insistió el portavoz.

La víspera Trump protagonizó otro cambio de postura y afirmó que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados, y subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, y Rusia "están en graves problemas económicos".

"Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a Rusia), creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original", escribió en su plataforma Social Truth.

Trump apuntó que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable".

Peskov explicó estas declaraciones con la influencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien Trump se reunió la víspera.

"Hasta donde comprendemos, las declaraciones del presidente Trump fueron hechas tras su conversación con Zelenski, y a todas luces, bajo la influencia del punto de vista expresado por Zelenski", indicó.

Señaló que la visión de Zelenski "contrasta absolutamente con nuestra comprensión del estado actual de la situación" en la guerra de Ucrania y añadió que en la actualidad esta es muy diferente al comienzo de la guerra en 2022.

"Ucrania se encuentra ahora en una situación considerablemente peor. Lo repito nuevamente, esta continuará empeorando", dijo.