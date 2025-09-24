El Líbano avisa a Jameneí de que el Gobierno "legítimo" es la única autoridad del país

"En respuesta a las declaraciones hechas por el líder supremo de la República Islámica de Irán sobre Hizbulá, queremos subrayar que la única autoridad perdurable en el Líbano son el Gobierno legítimo y sus decisiones vinculantes", dijo el ministro libanés de Exteriores, Youssef Rajji, en su cuenta de X.

"Principal entre ellas es la resolución adoptada el 5 de agosto, que llama a que las armas estén confinadas al Estado y a que la soberanía del Estado se ejerza en todo el territorio libanés", agregó, en referencia a la decisión gubernamental de desarmar a Hizbulá.

En este contexto, el jefe de la diplomacia reiteró que el Ejército libanés es la "única" institución de seguridad reconocida y que el principal defensor del Líbano.

El mensaje llega después de que Jameneí asegurara el martes que la historia del movimiento libanés “continúa” y afirmara que no se debe “subestimar a Hizbulá ni descuidar esta gran riqueza”, en vísperas del primer aniversario de la muerte de su líder histórico, Hasán Nasrala.

“Hasan Nasralá fue una gran riqueza para el mundo del Islam. Él partió, pero la riqueza que creó permanece”, dijo en un discurso la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica.

Teherán ayuda a financiar y armar a la formación chií, a la que el Gobierno libanés busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado tras la guerra del pasado con Israel.