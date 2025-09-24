El mexicano Fernando Eimbcke presenta en San Sebastián 'Olmo', una historia fronteriza

'Olmo', estrenada en la sección Panorama de la Berlinale y ahora en Horizontes Latinos de San Sebastián, relata la historia de una familia a través de la mirada de un adolescente de 14 años a finales de los años 70.

Además de con 'Olmo', Eimbcke tiene doble presencia en el certamen porque también presenta en la sección WIP Latam el work in progress, cuyo objetivo es fomentar la producción de cine latinoamericano y apoyar la finalización de películas en fase de postproducción, su próximo proyecto, 'Moscas' ('Flies').

Para 'Olmo' "hicimos muchísima investigación sobre migración en los 70. En 1979, cuando establecimos la época yo tenía nueve años", explicó el cineasta en un coloquio posterior a la proyección en el que estuvo acompañado por Vanesa Garnica, guionista de la película junto a él.

El cineasta y Garnica trabajaron mucho con el padre y la madre de Eréndira Núñez Larios, productora de la cinta, "quienes se dedican a ayudar a migrantes, creando historias sobre ellos y su pasado. Todo siempre giró en torno a los personajes, trabajando como equipo, porque sin un equipo así nunca hubiera sido posible".

Eimbcke destacó el contexto "fronterizo" de los personajes: "Los padres hablan español, los hijos inglés, pero se entienden perfectamente".

"La barrera del idioma es otra de las muchas barreras en la familia, donde el niño se mantiene en su lugar, el inglés, y el padre en el suyo, el español. Abordamos este doble idioma desde el guión y la filmación, respetando lo natural de que los chicos hablaban español perfectamente, pero sentíamos que eso no era lo más realista. Fue un proceso muy orgánico", explicó.

Y reconoció que el doble idioma exige mucho al espectador, "pero agradecemos la paciencia, porque esta es una historia bilingüe, con la migración como tema central y cómo los hijos adoptan otro idioma".

Pero, "no era nuestra intención abordar un tema político, pero sí pensar en qué pasaría con estos adolescentes en un Estados Unidos actual, donde hay redadas por el color de piel. Es algo muy doloroso y al filmar la película, no imaginábamos lo que iba a suceder", aclaró.

Garnica indicó que conoció a Eimbcke precisamente en San Sebastián, donde había participado en el Festival como productora.

"Fue cuando leí el guion y conecté de inmediato, porque yo también crecí fuera de México, viviendo en una casa donde mis papás hablaban español y yo con mis hermanos, en otro idioma. Fue una delicia leerlo, y ahí fue cuando le dijimos a Fernando que estábamos 100% comprometidos", dijo.

El cineasta, conocido por la película 'Temporada de patos' (2004), aseguró que trabajar con adolescentes "es muy divertido" porque "ayudan mucho a que los adultos se arriesguen más, y eso es bonito. La filmación con ellos es una experiencia única, porque no tienen una conciencia completa de que están interpretando un papel, simplemente son, y eso es hermoso en el cine".

Además de Eimbcke, otro mexicano, Nicolás Pereda, compite en Horizontes Latinos con 'Cobre'.

La película llega a San Sebastián después de recibir una mención especial en el FidMarseille y ser seleccionada en Toronto.

El director de 'Perpetuum Mobile' (Horizontes Latinos, 2009), 'El verano de Goliat' (2011) o 'Fauna' relata la historia de un hombre que se encuentra un cadáver en el camino a su trabajo.