El papa León XIV acepta la renuncia de obispo peruano acusado de malas conductas sexuales

"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Prelatura territorial de Juli (Perú), presentada por Su Eminencia, monseñor Ciro Quispe López", se lee en un escueto comunicado emitido esta mañana de miércoles por la Santa Sede.

León XIV, estadounidense pero con nacionalidad peruana por sus muchos años de misión en el país andino, ha tomado así una decisión sobre este monseñor de 51 años -los obispos deben renunciar con 75- acusado por varias personas de comportamientos "inmorales".

El pasado año, durante el pontificado de Francisco, el Vaticano había ordenado una investigación sobre la prelatura de Juli, perteneciente a la arquidiócesis de Arequipa (sur).

La Nunciatura apostólica en Perú informó en un comunicado que "para verificar de manera exacta la situación de referencia", la Santa Sede había nombrado como "visitador apostólico" al obispo Marco antonio Cortez Lara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Quispe López había sido acusado desde los medios locales de llevar a cabo "malas conductas sexuales" manteniendo relaciones con diversas mujeres y también de desviar fondos financieros de la institución eclesiástica, aunque el monseñor lo negó.