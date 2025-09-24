El paso de Allenby sigue cerrado y el Gobierno palestino pide que se reabra de "inmediato"

En un comunicado al que tuvo acceso EFE, el Ministerio de Exteriores palestino insta a "movilizar la presión internacional" sobre Israel, ya que "es el único cruce fronterizo que utilizan más de 3 millones de palestinos que viven en Cisjordania para viajar al extranjero".

"Su cierre causa enormes daños humanitarios y económicos, dejando a miles de palestinos aislados de sus trabajos, estudios y familias, sin poder viajar para recibir tratamiento médico", advierte en la nota.

Para el Ministerio este cierre es "una política de castigo colectivo a los ciudadanos palestinos y de restricción de las bases de su firmeza y supervivencia en su patria" y considera que este es un paso más del Gobierno de Benjamín Netanyahu en su "anexión progresiva y sigilosa de Cisjordania, transformándola en una gran prisión".

"Israel no tiene ningún derecho a bloquearlo, ¡esto es una forma de asedio! ¿Cuántos crímenes más se le permite a Israel cometer bajo esta impunidad injusta e inhumana?", trasladó a EFE una fuente cercana al Gobierno palestino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El martes el jefe de la Autoridad General de Fronteras y Cruces palestina, Nazmi Muhana, anunció que este paso fronterizo quedaba cerrado "hasta nuevo aviso", sin dar más detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Allenby había estado desde el viernes hasta el lunes cerrado después de que el conductor de un camión que cargaba ayuda humanitaria para Gaza abriera fuego contra dos soldados israelíes en el cruce.

Solo el lunes, según el diario israelí Haarezt, Israel abrió el paso de nuevo al tráfico.

Organismos internacionales avisan de que esta nueva decisión va a afectar a la entrada de la poca ayuda humanitaria que deja Israel ingresar en la Franja de Gaza, puesto que este paso era uno por donde estaban entrando camiones de Jordania e incluso de otros países como Emiratos Árabes.

Palestinos consultados por EFE en Cisjordania temen que Israel imponga este cierre hasta al menos el próximo 6 de octubre, que es cuando concluye la fiesta judía del Yom Kippur.