El petróleo Brent sube un 2,48 %, hasta los 69,31 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,68 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 67,63 dólares.
El Brent reaccionó al alza por segundo día consecutivo y ya se acerca a la barrera psicológica de los 70 dólares el barril, después de que los inventarios de crudo estadounidenses registrasen una caída mayor de lo esperado la semana.
El precio de cierre del miércoles fue el más alto registrado por el Brent desde el pasado 1 de agosto.
En el mercado empieza a calar la sensación de una contracción de la oferta global, ante los problemas de exportación en el Kurdistán iraquí, en Venezuela o las interrupciones en los suministros rusos por los ataques ucranianos a infraestructura crítica de Moscú.
Pese a ello, sigue pendiente de posibles anuncios de sanciones adicionales al petróleo ruso por parte de la Unión Europea, así como del desarrollo del conflicto en Oriente Medio.