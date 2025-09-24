El presidente Chakwera admite la derrota en las elecciones de Malaui

"Es justo que acepte la derrota por respeto a vuestra voluntad como ciudadanos y por respeto a la Constitución", afirmó Chakwera, del Partido del Congreso de Malaui (MCP), en un discurso televisado dirigido a la nación a pocas horas de que la Comisión Electoral publique los resultados finales.

Tras los resultados parciales divulgados hasta la fecha, explicó, "quedó claro que mi principal rival, el excelentísimo profesor Peter Mutharika, del Partido Democrático Progresista (DPP), ya había conseguido una ventaja insuperable y era el presunto ganador de las elecciones presidenciales".

El mandatario saliente, de 70 años, informó de que ha telefoneado al expresidente Mutharika, de 85, para felicitarle por "su histórica victoria y desearle lo mejor en su próximo mandato como séptimo presidente" de Malaui.

"Estoy plenamente comprometido a facilitar una transferencia pacífica del poder", aseguró Chakwera.

Mutharika, que dirigió este país africano de 2014 a 2020, encabezaba con amplia ventaja el recuento de las elecciones presidenciales, según los últimos resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral (MEC, en inglés).

De acuerdo con los datos difundidos por la MEC a última hora del lunes, el opositor logra el 65,6 % de los votos válidos en 24 de los 36 consejos electorales escrutados hasta entonces, mientras que Chakwera obtiene el 23,8 %.

Un tribunal de Malaui desestimó este martes la solicitud del presidente saliente para impedir con una orden judicial que la Comisión Electoral publique este miércoles los resultados de los comicios.

Chakwera, teólogo evangelista y expredicador, derrotó a Mutharika en 2020 después de que el Tribunal Constitucional anulara los resultados de los comicios de 2019 por irregularidades masivas.

Un total de 17 aspirantes compitieron por la Presidencia, aunque Mutharika aparecía como favorito en varias encuestas previas a la celebración de los comicios.

Los partidos de los principales candidatos llegaron, incluso, a proclamarse ganadores antes de la publicación oficial de resultados finales.

Esa situación generó malestar en la Comisión Electoral y obligó a su presidenta, la jueza Annabel Mtalimanja, a realizar una rueda de prensa en la que aseguró que no acelerarán el proceso de recuento "sólo porque algunos líderes de partidos políticos y candidatos estén presionando para que se publiquen".

La jueza instó a que los candidatos respeten el tiempo de los procedimientos y eviten proclamarse vencedores prematuramente.

Además de elegir presidente, los malauíes votaron para renovar los 229 escaños del Parlamento y 509 concejalías locales.

Las elecciones transcurrieron de manera pacífica, pero la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) señaló que la campaña se vio marcada por la desigualdad, ante la ausencia de regulación en la financiación electoral.

Malaui, uno de los países más empobrecidos del mundo, afronta una situación económica delicada, con más del 70 % de la población viviendo con menos de 2,15 dólares diarios, según el Banco Mundial, en medio del aumento de precios de alimentos y servicios básicos.