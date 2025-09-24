El presidente de Paraguay asegura ante la ONU que "Taiwán merece un lugar en este foro"

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, defendió este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Taiwán merece "un lugar" en ese foro internacional por una cuestión, según dijo, de "estricta justicia".