El presidente de Paraguay asegura ante la ONU que "Taiwán merece un lugar en este foro"

"Señores, hay que decirlo sin ser tibios ni pusilánimes, Taiwán merece un lugar en este foro", dijo ante el plenario Peña, cuyo país es el único en Suramérica que tiene relaciones diplomáticas con la isla que China reclama como parte de su territorio.
Para el mandatario, se trata de "una cuestión de estricta justicia", y advirtió que la "exclusión" de Taiwán del sistema de las Naciones Unidas "es una afrenta que debilita la legitimidad " de las instituciones.
"Veintitrés millones de personas decentes, trabajadoras y dignas, no pueden seguir siendo invisibles para el multilateralismo", sostuvo el jefe de Estado, en su tercer discurso ante la ONU desde que asumió el cargo en agosto de 2023.
En ese sentido, propuso que "la cuestión de Taiwán y su estatus internacional" debe formar parte "de forma ineludible" de los debates de la Asamblea General de la ONU.
"Es hora de cortar de raíz este árbol de injusticia que ya tiene décadas de crecimiento y dar un lugar a China Taiwán en las Naciones Unidas", enfatizó.
Igualmente, aseguró que Paraguay mantiene "con orgullo" 67 años de relaciones diplomáticas con Taiwán, una amistad, según dijo, cimentada en "valores democráticos compartidos" y en la cooperación, aunque, reconoció, puede costar "mucho económicamente" a su país.