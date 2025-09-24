El presidente surcoreano pide apoyo a la ONU bajo su nueva iniciativa de desnuclearización

"El presidente Lee afirmó que la paz y la seguridad en la península coreana están vinculadas a la paz y la seguridad de toda la comunidad internacional y solicitó el apoyo de la ONU para superar el conflicto y la confrontación", informó la oficina presidencial surcoreana en un comunicado sobre la reunión del mandatario con el secretario general de la ONU, António Guterres, al margen de la asamblea.

El encuentro se produjo horas después de que el líder surcoreano presentara su plan de 'Intercambio, normalización y desnuclearización', conocido por sus siglas en inglés como E.N.D.

"A través de un diálogo integral (...) debemos poner fin a la era de hostilidad y confrontación en la península coreana y marcar el comienzo de una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento compartido", dijo Lee en su discurso en Nueva York.

Aunque la iniciativa no ha sido detallada, engloba su estrategia gradual para el desmantelamiento nuclear: "congelar" el desarrollo de armas nucleares de Pionyang para después "reducir" su armamento y finalmente "eliminarlo".

La propuesta se produce tras la reunión de los cancilleres de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, llevada a cabo el lunes al margen de la asamblea. Los tres reiteraron su compromiso firme con la "desnuclearización completa" del régimen norcoreano.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, por su parte, recientemente dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Washington, aunque solo si se descarta la desnuclearización, mientras mantuvo su rechazo frontal a cualquier contacto con Seúl, pese a los gestos conciliatorios del Gobierno de Lee.