El Senado de Brasil rechaza un polémico proyecto que dificultaba investigar a legisladores

El proyecto, impulsado por todo el arco de derecha pero con algún apoyo hasta en la izquierda y que el pasado domingo generó masivas protestas ciudadanas, proponía una suerte de régimen legal especial para los legisladores, pese a que ya cuentan con las garantías de fuero.

En su disposición más polémica, establecía que un diputado o un senador, y hasta los presidentes de los partidos políticos, no podrían ser investigados sin autorización de las propias cámaras legislativas, que se pronunciarían sobre el asunto en votaciones secretas.

Si bien mantenía el actual régimen de fueros, según el cual los legisladores solo pueden ser procesados ante la Corte Suprema, la propuesta incluía otros mecanismos que le restaban autonomía a la Justicia para investigar a los diputados y senadores.

El proyecto fue rechazado este miércoles por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, cuyos 27 miembros votaron en contra en forma unánime. Aún así, será debatido en el pleno del Senado, en el que se prevé que será definitivamente archivado.

Una posición totalmente opuesta a la que primó en la Cámara de Diputados, que la semana pasada aprobó la propuesta en régimen de urgencia, sin pasar por comisiones, con una amplía mayoría de 353 votos frente a 134 en contra.

Según el senador Alessandro Vieira, relator del proyecto en la comisión, el texto era "claramente inconstitucional" y "parecía tener como real objetivo proteger a los autores de delitos graves, como corrupción, lavado de dinero y hasta homicidios", dada la amplitud de las garantías que ofrecía a los legisladores.

La propuesta fue presentada en momentos en que la Corte Suprema analiza sospechas sobre una decena de diputados que habrían incurrido en irregularidades en el manejo de parte de los presupuestos del Estado que son distribuidos por el Parlamento.

El proyecto generó un fuerte rechazo en la opinión pública y el pasado domingo miles de personas de casi todo el espectro político tomaron las calles de todo el país, en protesta por esa ley y por un proyecto de amnistía que la extrema derecha articula en favor del expresidente Jair Bolsonaro y otros condenados por golpismo.

En el documento en el que se propuso archivar la propuesta, el relator se hizo eco de esas manifestaciones y citó que la sociedad lo tildó de "proyecto del bandidaje".

Según el senador Vieira, eso demuestra que "la sociedad brasileña grita en un sentido diametralmente opuesto y exige el fin de toda impunidad".