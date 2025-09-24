El supertifón Ragasa obliga a Zijin Gold a retrasar segunda mayor salida a bolsa de 2025

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, la compañía culpa a las "condiciones extremas provocadas por el mal tiempo" y retrasa desde el lunes 29 al martes 30 su debut en el parqué de la antigua colonia británica.

Las reglas de la Bolsa de Hong Kong especifican que, en caso de estar activa una alerta por ciclón de categoría 8 -la tercera más grave- o superior a las 09.:00 hora local (01:00 GMT) del último día en que los inversores pueden suscribir las acciones ofrecidas, la empresa que sale a bolsa debe ampliar en un día su calendario.

En el caso de Ragasa, las autoridades hongkonesas elevaron la alerta hasta el nivel 10, el máximo disponible en la escala local.

Las autoridades meteorológicas chinas han calificado a Ragasa como el ciclón más poderoso del planeta en lo que va de 2025, aunque sin alcanzar la intensidad de Rammasun (2014), el más potente del que se tienen registros en el país asiático.

Bloomberg indica que la coyuntura también ha afectado a otra empresa con un calendario similar para su salida a bolsa, la relojera Shenzhen Hipine Precision Technology, y avanza que, de continuar el mal tiempo en la mañana del jueves, la cadena de retrasos se extendería a la firma de software para automóviles Pateo Connect Technology.

La salida a bolsa de Zijin Gold, con la que espera obtener unos 3.212 millones de dólares, será la mayor del mundo desde la del fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL, que recaudó unos 5.300 millones en mayo.

La compañía aceleró el proceso para vender acciones ante el fuerte interés de los inversores por los altos precios del oro, que ronda máximos históricos ante una coyuntura global marcada por la incertidumbre, las compras por parte de bancos centrales, las expectativas de bajadas de tipos de interés o la diversificación de activos.