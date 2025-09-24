El supertifón Ragasa toca tierra en el principal polo industrial de China

Según el Observatorio Meteorológico de Cantón, el temporal tocó tierra sobre las 17:00 horas (9:00 GMT) en la isla de Hailing, perteneciente a la ciudad de Yangjiang, tras pasar cerca de Taiwán y Hong Kong los dos días anteriores.

Se espera que en las próximas horas Ragasa continúe moviéndose en dirección oeste a una velocidad aproximada de veinte kilómetros por hora y que se vaya debilitando gradualmente.

Las autoridades habían evacuado de forma preventiva a más de 1,89 millones de residentes de las zonas potencialmente más afectadas de la provincia, de unos 127 millones de habitantes y que mantiene activadas la alerta naranja por tifón y la roja por marejada ciclónica.

Casi una cuarta parte de las evacuaciones correspondió a la ciudad de Shenzhen, un punto neurálgico industrial que desplazó a 400.000 personas en zonas de riesgo y mantiene cerrado su aeropuerto, el cuarto de mayor tráfico en China, desde el martes por la noche.

En la ciudad de Cantón, con unos 18 millones de habitantes, las autoridades señalaron la mañana del martes como el tramo de mayor intensidad de viento y lluvia y mantienen niveles elevados de alerta, con ráfagas de hasta 41 metros por segundo.

El Gobierno municipal de Cantón aplica los conocidos como 'cinco paros': suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, con servicios esenciales operativos y 1.570 refugios habilitados.

Por el momento las autoridades no han difundido datos sobre el número de industrias que han paralizado su actividad a causa de la tormenta ni de las potenciales pérdidas causadas por esta interrupción.