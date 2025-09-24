El valor de Lithium Americas se dispara por el interés del Gobierno de EEUU en la empresa

Toronto (Canadá), 24 sep (EFE).- Las acciones de la empresa minera canadiense Lithium Americas se dispararon este miércoles en la bolsa de Toronto, al aumentar su cotización en un día más del 93 %, después de que la Administración del presidente Donald Trump señalara su interés en adquirir parte de su paquete accionario.