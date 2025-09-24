El valor de Lithium Americas se dispara por el interés del Gobierno de EEUU en la empresa

Las acciones de Lithium Americas, con sede en Vancouver, cotizaban a 8,15 dólares canadienses, o 5,86 dólares estadounidenses (un incremento del 93 %), poco antes del cierre de los mercados en Norteamérica.
El Gobierno estadounidense estaría interesado en obtener una participación accionaria como parte de la renegociación del préstamo de 2.260 millones de dólares estadounidenses que el Departamento de Energía concedió a Lithium Americas para desarrollar su mina Thacker Pass, según medios locales.
La mina, situada en el estado de Nevada, contiene las mayores reservas probadas de litio de Estados Unidos y una de las más ricas del mundo.
Lithium Americas ya tiene participación de la compañía General Motors (GM), que en enero de 2023 anunció la inversión de 650 millones de dólares en la empresa para desarrollar la mina de litio.
Lithium Americas controla el 62 % de la mina mientras que GM tiene el 38 % restante.
La planta de Thacker Pass producirá a partir de 2027, 40.000 toneladas de carbonato de litio al año, para fabricar baterías de litio-ion, las más populares en el sector del automóvil para su utilización en vehículos eléctricos.
El préstamo, concedido en 2024 durante la Administración del presidente Joe Biden (2021-2025), era condicional, pendiente de la revisión del proyecto para que se ajuste a las leyes medioambientales del país.
El pasado mes de agosto, Trump anunció que el Gobierno federal se haría con un 10 % del accionariado de Intel al convertir 11.000 millones de dólares de prestamos concedidos durante la Administración de Biden en acciones del fabricante de chips.