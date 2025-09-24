Encuentran el cuerpo de una turista alemana tras las fuertes lluvias en el norte de Italia

Ambos intentaron huir junto a otros huéspedes, pero la turista fue arrastrada por un arroyo, según explicaron testigos a los medios locales.

El norte de Italia continúa bajo los efectos del intenso temporal que desde el fin de semana ha provocado lluvias torrenciales, inundaciones y desprendimientos de tierra, especialmente en las regiones de Lombardía, Véneto y Piamonte.

Las autoridades mantienen la alerta por fenómenos meteorológicos intensos en varias regiones del país, mientras los equipos de rescate trabajan para atender las emergencias.

Ante la persistencia del mal tiempo, el presidente de Véneto, Luca Zaia, decretó este miércoles el estado de emergencia, aunque se prevé que la intensidad del temporal disminuya en las próximas horas.

En Lombardía (norte), los bomberos han llevado a cabo más de 470 intervenciones en las últimas horas en las provincias de Milán, Monza Brianza y Como, realizando rescates, evacuaciones y labores de contención.

El temporal del pasado fin de semana provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte del país, y puso en alerta a las autoridades por el riesgo de crecidas en varios ríos, como el Seveso y el Lambro.

En Milán, el Ayuntamiento pidió a la población evitar espacios subterráneos y permanecer en casa ante la crecida del río Seveso, que atraviesa la ciudad.

En la ciudad de Como, junto al lago del mismo nombre, el centro histórico también se vio afectado por las inundaciones, con varias calles cerradas al tráfico por inundaciones y desprendimientos de tierra.