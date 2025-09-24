España se une a la alianza contra la desinformación en materia de cambio climático

Sánchez hizo este anuncio en la cumbre del clima a la que asistió en la ONU en el marco de la semana de alto nivel de Naciones Unidas.

El jefe del Ejecutivo comenzó su alocución refiriéndose a los incendios que han asolado España este verano y que devastaron casi 400.000 hectáreas para subrayar que los datos son incontestables.

"La emergencia climática avanza y, sin embargo, la ambición para afrontarla, desgraciadamente está retrocediendo", advirtió antes de considerar que eso es inaceptable y hay que cumplir con los compromisos climáticos porque, explicó, "nos va la vida en ello".

En consecuencia, instó a corregir el rumbo y consideró que la cumbre del clima COP30 que se celebrará en noviembre en Belém (Brasil) es el espacio para hacerlo.

Explicó que España trabaja junto con el resto de socios europeos para presentar una contribución nacional determinada a nivel europeo, alineada con la ciencia y con el objetivo de reducir el 90% de las emisiones en el año 2040.

Para seguir avanzando, informó de que España trabaja también en tres ejes prioritarios: aumento de la financiación, lucha contra la desinformación y mejora de los sistemas de prevención.

Respecto al segundo de esos ejes comentó que la desinformación en materia climática no sólo crea confusión y difunde noticias falsas, sino que, además, pone en riesgo vidas y bienes.

"La desinformación climática también es un actor que mata", añadió para hacer a continuación el anuncio de la adhesión de España a la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el cambio climático.

Se trata de una iniciativa lanzada en la cumbre del G20 celebrada el año pasado en Río de Janeiro para financiar la investigación y la acción que fomenten la integridad de la información en cuestiones climáticas.

"No se trata de combatir bulos; se trata de salvar vidas", precisó el presidente del Gobierno.

Entre las propuestas de su Ejecutivo resaltó también el ofrecimiento de un pacto de Estado en España frente a la emergencia climática porque explicó que la amenaza existente no entiende de ideologías ni se detiene ante fronteras.

"El cambio climático no sólo mata, sino que también empobrece a nuestras sociedades. Y si algunos, por razones ideológicas que nada tienen que ver con la ciencia, no se sienten interpelados por lo primero, que al menos actúen motivados por lo segundo", pidió Sánchez.