Extraditan de R. Dominicana a un hombre sentenciado a 114 años de cárcel en Puerto Rico

San Juan, 24 sep (EFE).- El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunció este miércoles la extradición desde República Dominicana de Francisco Alberto Cedeño Amparo, un asesino convicto sentenciado a 114 años de prisión que escapó de Puerto Rico.