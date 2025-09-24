Felipe VI defiende ante la ONU la inmigración como vector de desarrollo

En su discurso al inicio de la segunda jornada del periodo de sesiones de la Asamblea General, el monarca español abogó por sociedades plurales y abiertas, en las que participen todos los ciudadanos.

Ante ello, reconoció la preocupación por la erosión de las democracias y la desafección que existe hacia valores esenciales para la convivencia democrática.

En estos tiempos, que calificó de confusos y que dijo que ponen a prueba la capacidad de diálogo, es cuando consideró que más fieles hay que permanecer a esos valores.

Fue en ese contexto en el que Felipe VI subrayó que la inmigración gestionada de forma adecuada es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En consecuencia, apeló a que los derechos humanos de los migrantes sean la referencia principal para la comunidad internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello dijo que España apoya con convicción plena la aplicación del Pacto Mundial Migratorio y el Pacto Mundial de Refugiados.