Felipe VI elogia el "pacto histórico" sobre Gibraltar entre España, la UE y Reino Unido

En su intervención ante la Asamblea hizo un repaso de la política exterior de España con otras regiones y países del mundo con los que tiene especial relación.

Así, se refirió a Marruecos para destacar la cooperación existente entre los dos países y el nuevo impulso a la relación bilateral que aseguró que se ha dado en beneficio de ambos pueblos.

En el caso del Sáhara Occidental, garantizó que España seguirá apoyando al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para alcanzar una solución aceptable y acorde con las normas y el marco de Naciones Unidas.

Fue a renglón seguido cuando aludió al acuerdo político logrado el pasado 11 de junio sobre Gibraltar entre el Reino Unido, la UE y España.

"Un pacto histórico, respetuoso con la posición de mi país con respecto de la soberanía y jurisdicción sobre Gibraltar, y que aportará -dijo- confianza, seguridad jurídica y estabilidad a las vidas de la población del Campo de Gibraltar y del propio Gibraltar".

Respecto a América Latina y el Caribe explicó que conforman una comunidad de países hermanos, "parte insustituible de una identidad afianzada por un patrimonio, la lengua española, que comparten 600 millones de hablantes en todo el mundo".

Además, garantizó que España seguirá apoyando la acción de la Unión Europea en la región y destacó la importancia de la cumbre UE-CELC que se celebrará el próximo mes de noviembre en Santa Marta (Colombia).