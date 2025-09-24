Francia y Kenia organizarán en mayo una cumbre francoafricana de innovación y crecimiento

La celebración de la cumbre, que será el 11 y 12 de mayo según informó el Elíseo en un comunicado, fue confirmada por Macron y por su homólogo keniano, William Ruto, tras reunirse en Nueva York este miércoles en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

"La cumbre 'Africa Forward' se inscribe en el marco de la renovación de las relaciones entre Francia y los países africanos, basadas en asociaciones mutuamente beneficiosas", detallaron las fuentes, tras unos años en los que se ha visto un aumento del descontento contra París en distintas naciones africanas, en especial excolonias.

El encuentro buscará soluciones apoyadas en las acciones de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, pero también del sector privado, de los jóvenes emprendedores y la sociedad civil, para dar respuesta a "problemáticas de interés común para Francia y los países africanos".

Incidirá sobre todo en la reforma de la arquitectura financiera internacional, precisó también el Elíseo, la transición energética, la industrialización verde, la economía azul, la conectividad, la inteligencia artificial, la agricultura sostenible y la sanidad.

También se abrirá con un foro que valorará proyectos, innovaciones e ideas de los sectores privados franceses y africanos, y destacará ejemplos de éxito en las áreas temáticas de la cumbre.