Gobierno portugués presenta nueva versión de ley migratoria tras veto del Constitucional

El portavoz del Ejecutivo y ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, explicó en una rueda de prensa que el Gobierno respeta la decisión del alto tribunal, que vio inconstitucionalidades tanto en las medidas sobre la reagrupación familiar como en otras propuestas, pese a preferir el texto original.

La nueva versión mantiene el plazo de dos años de residencia válida en el país para que los inmigrantes puedan solicitar la reagrupación con sus familiares en el extranjero, además de las limitaciones para conceder visados de trabajo y los requisitos para que los nacionales de países de lengua portuguesa, como Brasil, obtengan la residencia.

Lo que sí que cambian son las excepciones en la reagrupación familiar, que es el punto que pedía el Constitucional.

Leitão Amaro recordó que en la propuesta inicial se contemplaba la exención del plazo de dos años para los migrantes con hijos menores de edad o con parientes altamente cualificados; ahora se incorpora esa posibilidad para quien tenga familiares discapacitados o dependientes.

Otra modificación es que, en el caso de las parejas con un hijo en común, también se pueda pedir la reagrupación inmediata con el cónyuge que está fuera de Portugal.

Para las parejas sin hijos, el portavoz gubernamental añadió que habría una vía intermedia, que sería la reducción del plazo a un año, siempre que se trate de un matrimonio o de una unión efectiva de acuerdo a ley lusa, lo que excluiría casamientos de menores de edad, polígamos o forzados.

Pese a estas excepciones, el ministro insistió que para todos los casos de reagrupación familiar es necesario que el solicitante con autorización de residencia en Portugal cumpla con una serie de medidas de integración.

Aquí el Gobierno también ha introducido cambios, ya que el tribunal había señalado que se trataba de medidas "vagas". Leitão Amaro precisó que ahora se aclara que esos requisitos son "formación en lengua portuguesa, así como en la cultura y los valores constitucionales portugueses".

Y advirtió de que si no se cumplen pueden conllevar la no renovación de la autorización de residencia del inmigrante que piden la reagrupación.

Siguiendo las sugerencias del Constitucional, el Ejecutivo ha incluido en la reagrupación familiar otras "válvulas de escape", como el caso de razones humanitarias o que se demuestren lazos familiares efectivos y vinculación con Portugal, aunque la decisión final dependerá de los jueces.

Tras la presentación de esta nueva versión, elaborada por los dos socios del Gobierno, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, el texto tiene que volver al Parlamento para su aprobación.

La primera versión recibió el visto bueno en julio, con el apoyo de la segunda fuerza en la cámara, el partido ultraderechista Chega, pero cuando llegó al despacho del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, este decidió enviarla al Tribunal Constitucional por las dudas que le suscitaron algunos puntos.