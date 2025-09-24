Hamás: el embargo total de armas de España es un "paso importante" para frenar a Netanyahu

"La aprobación por parte del gobierno español de un embargo total de armas contra la criminal ocupación sionista refleja el compromiso moral y político de España con las atrocidades y los crímenes de guerra perpetrados contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", recoge un comunicado del grupo palestino difundido este miércoles.

Además, los islamistas pidieron a todos los países que "impongan un boicot integral" para aislar "legal, política y económicamente" a Israel.

"Esto es para evitar que continúen el crimen de genocidio y la limpieza étnica, y para apoyar la justicia de nuestra causa y el derecho de nuestro pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital", concluye el comunicado.

El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer el real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

Esta norma, que tiene que ser ratificada en el Congreso, llega dos semanas después de la aprobación del resto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contestar a los ataques de Israel sobre Gaza y aumentar las medidas de presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu, "en defensa de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario", según dijo ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.