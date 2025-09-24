Honda cancela el eléctrico Acura ZDX pocos días antes del inicio de su producción en EEUU

Honda había llegado a un acuerdo con General Motors (GM) para que la producción del Acura ZDX en Estados Unidos se llevase a cabo a partir de finales de este mes en la planta del fabricante estadounidense en Spring Hill (Tennessee).

Pero el fabricante japonés confirmó este miércoles que el acuerdo fue cancelado.

La decisión de Honda fue comunicada por GM a sus empleados de Spring Hill en un comunicado, al que tuvieron acceso medios locales, en el que el fabricante estadounidense indicó que espera trabajar en el futuro con la marca nipona en otros proyectos.

La planta produce en la actualidad los Cadillac XT5, XT6, Lyriq y Vistiq. En 2027, Spring Hill empezará a fabricar también el Chevrolet Blazer.

El ZDX era un todocaminos SUV de la gama alta producido utilizando la arquitectura Ultium de GM, que también se utiliza en el Cadillac Lyriq, la versión eléctrica del Chevrolet Blazer y el Honda Prologue. El ZDX 2026 tenía previsto salir al mercado con un precio inicial de unos 66.000 dólares.

La cancelación de la producción del vehículo coincide con el fin el 30 de septiembre del crédito fiscal federal que ofrecía a los compradores de VE hasta 7.500 dólares.

A pesar de la cancelación del ZDX, Acura mantiene sus planes para producir en Ohio a partir de la segunda mitad de 2026 del Acura RSX eléctrico.