Honduras extradita a dos nacionales requeridos por EEUU por vínculos con crimen organizado

Los extraditados son Yeferson Eduardo Vallecillo y Elvis Adiel Trujillo, quienes permanecían en la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, y son reclamados por un tribunal de Massachusetts, que los acusa de “conspiración para conducir los asuntos de una empresa mediante un patrón de crimen organizado o conspiración de crimen organizado”, según la solicitud de extradición.

Vallecillo y Trujillo habían sido capturados el 22 de diciembre de 2024 en los departamentos de Olancho y Cortés, al este y norte del país, respectivamente.

Con esta entrega, suman nueve hondureños extraditados a Estados Unidos en lo que va de 2025.

Desde 2014, Honduras ha enviado alrededor de 66 ciudadanos a solicitud de tribunales estadounidenses, la mayoría por narcotráfico.

