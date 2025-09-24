Hungría declara ante la ONU que Trump "es la única esperanza" de paz en Ucrania

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, declaró en su intervención ante la Asamblea General de la ONU que el presidente estadounidense, Donald Trump, "es la unica esperanza para lograr la paz en Ucrania" a pesar de que "muchos en Europa menoscaben sus esfuerzos".