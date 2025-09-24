Hungría declara ante la ONU que Trump "es la única esperanza" de paz en Ucrania

En un discurso plagado de ataques a la Unión Europea (UE) y de halagos a Trump, donde incluso parafraseó el lema del dirigente estadounidense para reclamar "hacer Hungría grande de nuevo", Szijjártó recordó que su país "ha padecido las consecuencias" de la guerra en Ucrania "de manera cotidiana" a raíz de la migración de desplazados ucranianos.
El representante húngaro denunció que "la UE ha optado por una estrategia fracasada" y valoró que "el paquete de sanciones de la UE no ha cumplido de ningún modo las expectativas, ha causado más daños a la economía europea que a la rusa".
En ese sentido, mostró su apoyo a los intentos de Trump de negociar con Moscú y deseó que el mandatario estadounidense "no claudique en sus esfuerzos": "Vamos a seguir apoyando las conversaciones de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos", agregó.
Szijjártó aseguró que "el mundo afronta el riesgo de un estallido de la Tercera Guerra Mundial" y defendió la "cooperación internacional" para evitarla.
El ministro húngaro, que forma parte del Gobierno del ultraderechista Viktor Orban, criticó con dureza la política migratoria de la Unión Europea al valorar que "la migración ilegal (...) tiene impactos muy negativos sobre la sociedad", citando como ejemplos "el antisemitismo moderno" y las "guerras de pandillas".
También aprovechó el estrado de la Asamblea General para atacar los derechos de las personas LGBTIQ+ al denunciar una "corriente liberal extrema que ataca la familia".
"Las familias consisten en una madre, un padre y unos hijos: la madre es una mujer, el padre es un hombre y el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer", sentenció en un discurso donde no mencionó la guerra de Israel en Gaza, uno de los conflictos protagonistas de este encuentro multilateral.